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DHA YURT - Halı saha maçına giden çocukları taşıyan minibüs kaza yaptı: 23 yaralı

  BİNGÖL'ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi

28 Ekim 2017 22:03


 
BİNGÖL\'ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi. Kazada, 21\'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Karlıova İlçesi\'ne bağlı Hacılar Köyü\'nde vekil imamlık yapan Yusuf Ağar, İlçe Müftülüğü\'ne bağlı Kuran kursuna giden 5 çocuk ile köyden 16 çocuğu yanına alarak, sosyal aktivite kapsamında halı sahada futbol maçına götürmek üzere minibüsle yola çıktı. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Cilli Göl Köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Kazada, 21\'i çocuk, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 9 öğrenci ve vekil imam Yusuf Ağar, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne sevkedildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- 

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