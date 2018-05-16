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DHA YURT - HALFETİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI: 2 ASKER YARALI

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı

16 Mayıs 2018 02:39

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Teröristler, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, iddiaya göre roketatarla saldırı düzenleyip kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Hastane önü

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)
 

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