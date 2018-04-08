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DHA YURT - Hakurk'ta tuzaklanmış EYP'nin imha edilme anı 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve patlayıcının imha edildiği belirtildi

08 Nisan 2018 12:32

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak\'taki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve patlayıcının imha edildiği belirtildi. Ayrıca Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda dün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 89 olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlayıcının imha edilme anı 

Haber: ŞIRNAK (DHA) 

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