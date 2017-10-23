DHA YURT - Hakkari'de Irak sınırında hain tuzak: 1 şehit

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber: HAKKARİ, (DHA)