DHA YURT - Hakkari şehitleri Çankırı'ya getirildi

HAKKARİ Yüksekova\'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK\'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan 4 askerden Çankırılı olan iki şehidin cenazeleri baba ocaklarına getirildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara\'ya getirilen şehitlerin cenazeleri daha son memleketlerine ulaştırıldı. Çankırılı şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesi karayolu ile Orta İlçesi Devlet Hastanesi morguna, sözleşmeli Piyade Er Olcay Çelik\'in naaşı ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çankırılı şehitlerden Olcay Çelik\'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yüklü Köyü\'nde defnedilecek. Şehit Gökhan Topal\'ın naaşı ise ikindi namazının ardından Orta İlçesi Özlü Köyü\'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI,(DHA)