DHA YURT - Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, yaya geçidinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli, yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Atakent Mahallesi\'nde Atatürk İlkokulu karşısındaki yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Ortaca\'dan Dalaman Havalimanı yönüne giden Yusuf Sezgin\'in kullandığı 34 GR 5854 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokul Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ayşegül Selçuk\'un sürdüğü bisiklete çarptı. Kazada, kasksız bisiklet sürücüsü Selçuk, çarpmanın etkisi ile asfalta fırlayarak sürüklendi. Yaralanan Selçuk\'a ilk müdaheleyi çevredekiler yapıp, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin de gerekli müdahalesinin ardından Selçuk, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Selçuk, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi süren Selçuk\'un sağlık durumum iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Sezgin, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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