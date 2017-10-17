DHA YURT - Habur’daki tatbikata yeni Iraklı askerler geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 30\'uncu gününde, mevzi kazma işlemi devam ediyor. Komuta merkezinin etrafı ise toprak yığını ile kapatılırken, 2 midibüsten oluşan yeni Iraklı askerler tatbikata katıldı.

Silopi\'de 18 Eylül’de TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat birinci ayını doldurdu. Iraklı askerlerin de yeraldığı tatbikat alanına bugün, yeni Irak askerlerini taşıyan siyah camlı 2 midibüs geldi. Yeni gelen Iraklı askerlerin tatbikat alanı içerisindeki araçları inceleyerek, mevzilerde gezdikleri gözlendi. Sabah saatlerinde Iraklı askerleri getiren midibüslerin akşam saatlerine doğru tatbikat alanından ayrıldıkları öğrenildi. Tatbikat alanında bulunan tanklar ve zırhlı araçlarının bugün çalıştırılmadığı gözlendi. Ana karargah merkezi etrafında ise kepçelerin mevzi kazma işlemi bugün de devam etti. Kepçeler çadırlara yakın noktaların etrafını toprak yığınlarıyla kapatarak yüksek tepecikler oluşturdukları görüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Tatbikat alanı

-kepçenin çalışması

-Kepçenin toprak yığması

-Tatbikat alanı içerisindeki askerler

-Iraklı askerleri taşıyan midibüslerin gidişi

-Mevzideki asker

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)