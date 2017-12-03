DHA YURT - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (4)

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasatanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın, derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte yaşandığını belirtirken \"Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa İnce\'nin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj

