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DHA YURT - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (3)

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI Dokuz Eylül Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof

03 Aralık 2017 04:35

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Ersoy, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnce\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Prof.Dr. Gürkan Ersoy, şöyle konuştu:

\"Belediye başkanımızın hayati bir tehlikesi şu an itibariyle kesinlikle yoktur. Antibiyotik tedavisi, tetanoz aşısı, serum takılması gibi ilk tedavisi yapılmıştır. Filmleri çekilmiştir. İleri tetkik ve tedavi amacıyla şu amda özel kata yatırılmıştır. Ameliyat gerekebilir ama bilemiyorum, onu ortopedist arkadaşlar yapacaklar. Kurşun girip çıkmış. Ameliyat olmasa da belki 1-2 gün burada kendisi dinlenip çıkacaktır.\"

KOCAOĞLU: KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR BAŞKANIMIZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Mustafa İnce\'yi hastanede ziyaret etti. Çıkışta, açıklamada bulunan Kocaoğlu, \"Mustafa İnce başkanımız kimseyi incitmeyen herkesin yardımına koşan bir belediye başkanımız. Bu hareketin yapılmasını ne Güzelbahçeliler’in ne İzmirliler’in ne bizlerin kabullenmesi mümkün değil. Acil şifalar diliyorum\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: HENÜZ GÖZALTI YOK
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, şu anda gözaltı olmadığını belirterek, \"Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor\" diye konuştu.

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