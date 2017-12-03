DHA YURT - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (2)

SALDIRGAN ARAÇLA ARKADAN ÇARPMIŞ

Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustaf İnce ile eşi Nilüfer İnce\'nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce\'ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce\'nin bacağına isabet ettiği ifade edildi.

CHP\'Lİ VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ

CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'yi kaldırıldığı 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. İnce\'nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan vekiller, çıkışta açıklama yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Mustafa İnce\'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Saat 22.00 sıralarında evine doğru giderken, sayın başkanımızın bir silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bir tanesinin dizine isabet ettiğini, ancak Allah\'a şükür, yaşamsal bir tehlikesinin olmadığını öğrendik. Hastaneye İzmir İl Emniyet Müdürümüz de geldi. Başkan ile görüştü, ifadesini aldı. Şu anda bizim için sevindirici olan yaşamsal bir problemin olmaması. İlerleyen günlerde, saldırının siyasi, ticari ya da ya da başka bir nedenden dolayı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz\" dedi.

Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Kendisiyle görüştüm, çok şükür önemli bir şey yok. Doktorlarıyla da görüştüm kurşun girmiş, çıkmış. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önündeki kalabalık

- Röportajlar

- Doktorun açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

