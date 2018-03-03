DHA YURT - Gümüşhane'nin 'Yılın Onur Ödülü', Aydın Doğan'a layık görüldü

GÜMÜŞHANE Vizyon Dergisi tarafından gerçekleştirilen \'2017 Yılın En\'leri\' anketinde dereceye giren isimlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende \'Yılın Onur Ödülü\' Aydın Doğan\'a layık görüldü.

Gümüşhane Vizyon Dergisi, 2017 yılında Gümüşhane ve ülke için çalışan, başarılı olan birçok sektördeki Gümüşhaneliye ödül vermek için \'2017 yılın En\'leri\' anketi düzenledi. İnternet üzerinden başlatılan ankette 33 bin 380 kişi oy kullandı, 20 başlıkta yılın enleri belirlendi. Belirlenen isimler için Ankara\'da özel bir otelde program düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş, Osman Akgül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.

Programda ilk olarak Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de terör unsurlarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen askerler için Kuran\'ı Kerim Tilaveti okundu. Törenin açılış konuşmasını Gümüşhane Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna yaptı. Üç yıl önce yayın hayatına başladıklarını söyleyen Alper Tuna, \"Bu törenin amacı sanattan, spora, siyasetten iş dünyasına öne çıkan hemşehrilerimizi sizlere tanıtmak ve başarılarını taçlandırmaktır\" dedi. Daha sonra ödül törenine geçildi.

YILIN EN\'LERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende yılın bürokratı seçilen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ödülünü eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu\'dan aldı. Vali Memiş, kendisine takdim edilen ödül için teşekkür etti. \'Yılın Onur Ödülü\'ne ise Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan layık görüldü. Geceye katılamayan Aydın Doğan adına ödülünü, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel aldı.

\'Yılın Siyasetçisi Ödülleri\'ni AK Parti Milletvekilleri Osman Akgül ile Cihan Pektaş, \'Yılın Belediye Başkanı Ödülü\'nü Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Yılın \'STK Ödülü\'nü Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuran\'ı Kerim tilaveti okunması

-Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna\'nın konuşması

-Ödül töreninden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

