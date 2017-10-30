DHA YURT - Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım'da başlıyor

GÜMRÜK Bakanlığı tarafından, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan taşıt plaka okuma sistem, 1 Kasım\'dan itibaren devreye girecek. Uygulamanın başlayacağı sınır kapılarından Kapıkule\'de giriş ve çıkışlara plaka okuyan kameralar takılarak sistem hazır hale getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı \'taşıt plaka okuma sistemi\'nin hazırlıkları Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Türkiye\'nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule\'de tamamlandı. Türkiye\'ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu. 1 Kasım\'dan itibaren uygulanacak olan sistemle, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunun azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor. Uygulamaya göre giriş yada çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat açık olarak kullanılacak uygulama sayesinde daha önce memurların \'manuel\' (elle) kayıt yaptıkları sistemde tarihe karışacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin geçen Ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testlerinin Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek 1 Kasım\'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra 20 gümrük kapısında faaliyete geçeceğini ifade etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kurulan kameralar

-Bekleyen araçlar

-Kamera ve araçlar

-Kameralardan detaylar

-Gümrük memuru

-Plaka ekranı

-Kapıkule tabelası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

