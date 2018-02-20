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DHA YURT - Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Abonelerimizin dikkatine! **Doğan Haber Ajansı Görüntülü Haber Dağıtım Sistemi (DGS) / Yurt bölümündeki teknik sorun nedeniyle Yurt Haberler Bürosu'nda geçilen görüntülü haberler 'Ankara' bölümüne geçilmektedir

20 Şubat 2018 08:56

Abonelerimizin dikkatine!
**Doğan Haber Ajansı Görüntülü Haber Dağıtım Sistemi (DGS) / Yurt bölümündeki teknik sorun nedeniyle Yurt Haberler Bürosu\'nda geçilen görüntülü haberler \'Ankara\' bölümüne geçilmektedir.
YURT HABERLER
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*Yaralıların tedavisi sürüyor.
*Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Balıkesir\'in Havran ilçesinde sevdiği kızı vermedikleri içi genç kızın ailesinin evini basan ve cinnet getiren 26 yaşındaki Ali Saral av tüfeği 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan firari zanlı Ali Saral\'ı yakalamak için çalışmalar sürerken, yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
Öte yandan, hayıtını kaybeden Melike Çetinkaya, Ebru Çetinkaya ve Tuncay Çetinkaya\'nın cenazeleri Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Katliamda ölenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Havran Devlet Hastanesi\'nden görüntü
-Morg giriş görüntüsü
-Cenaze aracı
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Sefer TALAY / BALIKESİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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