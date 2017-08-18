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DHA YURT - Gökova Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4

18 Ağustos 2017 20:44

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) merkez üssünü Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem, bugün saat 17:10\'da  meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi ise ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 4.4 olarak belirledi.

Haber: MUĞLA, (DHA)
 

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