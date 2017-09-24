DHA YURT - Göçmen faciasında ölü sayısı 23'e yükseldi

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 23\'e yükselirken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Önceki gün, Kandıra Kefken\'de 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 23\'e yükseldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 karakol gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı 1 kurtarma botu kurtarma çalışmalarına katılırken, helikopter ile yapılan aramalarda 1 ceset görüldü. Sahil Güvenlik personeli cesedi denizden çıkardı. Ölü sayısı 23\'e yükselirken, kurtarılan göçmenlerden teyit edilen son bilgilere göre kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: KANDIRA(Kocaeli), (DHA)