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DHA YURT - Giresun’da Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı

24 Ekim 2017 22:16

GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. PKK\'lı teröristin, Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı belirlendi.

Dereli İlçesi\'nde, dün saat 15.25 sıralarında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kulakkaya Yaylası\'nda terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı. Yapılan araştırmada, PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın, geçen 11 Ağustos\'ta Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi. nBölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü (ARŞİV) 
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-Saldırının yaşandığı ev 
-Eren\'in fotoğrafı 

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)
 

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