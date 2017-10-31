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DHA YURT - Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, Diyarbakır'da (2)

DİYARBAKIR'DAN SONRA HATAY'DAKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz  ile birlikte Diyarbakır'daki denetlemelerinin ardınd

31 Ekim 2017 21:45

DİYARBAKIR\'DAN SONRA HATAY\'DAKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz  ile birlikte Diyarbakır\'daki denetlemelerinin ardından Hatay\'a geçti. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklama şöyle;  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 31 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır ve Hatay bölgesinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.\" 

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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