DHA YURT - Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, Diyarbakır'da (2)

DİYARBAKIR\'DAN SONRA HATAY\'DAKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Diyarbakır\'daki denetlemelerinin ardından Hatay\'a geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklama şöyle; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 31 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır ve Hatay bölgesinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.\"

Haber: ANKARA (DHA)

==============================