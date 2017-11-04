DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Akar, Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Denetlemeler sırasında personele hitap eden Orgeneral Akar, konuşmasında özellikle; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye\'nin güvenlik ve bütünlüğü için terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterildiğini, başta PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceğini vurguladı.

Ayrıca Orgeneral Akar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'i de ziyaret etti.

Haber: ANKARA, (DHA)