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DHA YURT - Genç kadının yanmış cesedi sokak ortasında bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, Hülya Tekbey'in (23) bilinmeyen bir nedenle yanmış haldeki cesedi sokak ortasında bulundu

14 Şubat 2018 08:21

İZMİR\'in Konak ilçesinde, Hülya Tekbey\'in (23) bilinmeyen bir nedenle yanmış haldeki cesedi sokak ortasında bulundu. 

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktığında bir kadının yandığını gördü. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kadının üzerine battaniye atarak söndürmeye çalışan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri de yaptığı incelemede cesedin Hülya Tekbey\'e ait olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi, savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Yanmış kadının cesedinden görüntü
- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

 Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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