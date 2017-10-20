T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT -GENÇ FUTBOLCU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

TFF 2'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi

20 Ekim 2017 05:25

TFF 2\'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor\'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kocaeli Birlikspor\'un U-17 takımında oynayan başarılı sporcu Harun Ezer, bu akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze\'de minibüsten indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ezer yaşamını yitirdi. Kocaeli Birlikspor\'dan yapılan yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği\'nde futbol yaşamına başlayan, ardından Kartalspor forması giyen Harun Ezer\'in geçen sezon Kocaeli Birlikspor\'a transfer olduğu belirtilirken, \"Evladımız Harun\'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntü yaratmıştır. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah\'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz\" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
- Fotoğraflar

Haber-Kamera: Erol KAÇMAZ / Kocaeli (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TFFLigKocaeli Birlikspor U17Harun EzerGebzeHastaneyeKocaeli BirliksporDarıca GençlerbirliğiKartalsporHarunAllahGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Fotoğraflar HaberKamera Erol KAÇMAZKocaeli DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24