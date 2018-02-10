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DHA YURT - Gebze'de şehidi on binlerce kişi uğurladı

HAKKARİ Çukurca'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde on binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

10 Şubat 2018 19:43

HAKKARİ Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde on binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Hakkari Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşme er İlker Ağçay\'ın cenazesi Gebze Güzeller Mahallesi 917 Sokak\'ta bulunan evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii\'ne getirildi. Caminin avlusu dolunca on binlerce kişi caminin yanında bulunan Kent Meydanı\'nda cenaze namazı için saf tuttu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, askeri erkan ve \'Zeytin Dalı\' operasyonuna katılmak için geçen günlerde dilekçe verdiği öğrenilen şehidin babası Erol Ağçay, annesi Gülhan Ağçay, kız kardeşleri Meryem ve Merve Ağçay ile yakınları katıldı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu şehidin annesini teselli etti. Şehidin annesi Gülhan Ağçay, \"Doyamadım evladıma\" dedi. Cenaze namazına Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan kıldırdı. Cenaze namazı sonrası \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Kahrolsun PKK\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atıldı. Şehidin cenazesi tören mangasınca top arabasına taşındı. Şehidin cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı\'nda bulunan Şehitlik\'te toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HaberKamera: Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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