DHA YURT - Gaziantep'te binanın zemin katında patlama (2) - Yeniden

GAZİANTEP\'te 4 katlı bir binanın boş olan zemin katında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce folyoya sarılı barut tozunun atılmasıyla patlama meydana geldi. Paniğe yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı camlar kırıldı.

Olay, saat gece 23.50\'de Binevler Mahallesi 70\'inci sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın boş olan zemin katında meydana gelen şiddetli patlama, bina sakinlerinde ve çevrede endişe yarattı. Gürültü ile sarsılan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Patlamanın şiddeti nedeniyle bina sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. Yaralananın olmadığı patlamada çevredeki bazı camlar kırıldı.

Olayla ile ilgili araştırma yapan polis, patlamanın boş evde folyo içerisine sarılmış barut tozundan kaynaklandığını belirledi. Binanın doğalgaz akşının güvenlik nedeniyle kapatıldığı olayla ilgili polis araştırmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

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