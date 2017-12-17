DHA YURT - Gaziantep'te bakırcıda yangın

GAZİANTEP\'te, bakırcıda yaşanan ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Boyacı Mahallesi\'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda çıktı. Bir işyerinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan tüpler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak söndürüldü.

İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakırcı dükkanı

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

