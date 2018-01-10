DHA YURT - FETÖ'den aranan eski savaş uçağı pilotu, kumpir satarken yakalandı



KONYA\'da 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevliyken, darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen F-16 savaş uçağı eski pilotu üsteğmen Levent Yağız, işlettiği kafede kumpir ve waffle satarken yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün askerlerden sorumlu \'mahrem abi\'si olarak nitelendiren iki kişi ifadelerinde, ordudan ihraç edilen eski üsteğmen Levent Yağız\'ın da örgütte aktif görev yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Levent Yağız\'ın, yine askerlikten ihraç edilen, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu Türk Yıldızları\'nın eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç., F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. ile birlikte Konya\'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde bir kafe işlettiğini tespit etti. Kafede kumpir ve waffle satarken görüntülenen Yağız, geçen aralık ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

\'Örgüt üyeliği\' suçlamasını kabul etmeyen Yağız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kafe ortaklarından eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç.\'nin de \'örgüt üyeliği\' suçundan tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kafedeki görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)