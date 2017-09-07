DHA YURT - Fethiye'de trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, ana yola çıkmak isteyen Esra Polat (38) yönetimindeki otomobil yoldan geçen Süleyman Atlı (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Süleyman Atlı (35) yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil, Esra Küçükpolat (38) yönetimindeki 35 KP 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Polat ve Atlı ile yolcular Emir Enes Atlı (5), Hatice Atlı (34) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Polat\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

- Ağır yaralanan Esra Küçük Polat\'ın görüntüsü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),(DHA)