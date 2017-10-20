DHA YURT - Fabrikada asit kazanı devrildi, 9 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sülfürik asit kazanının devrilmesi sonucu 2\'si ağır 9 işçi yaralandı.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde Organize Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi 1’inci Sokak\'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasında sülfürik asit dolumu esnasında kazan devrildi. Kazanın devrilmesi sonucu üzerlerine sülfürik asit sıçrayan işçiler Birol D., Yılmaz G., Nasır A., Hamza Ü., Nesimi B., Hüseyin T., Vedat K., Şerafettin A., ile Veysel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 işçi, özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulanslara bindirilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Birol D., ve Yılmaz G., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Devrilen kazandan akan asit ise itfaiye ekiplerince temizlendi. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye temizlik çalışması

-Polis geniş güvenlik önlemi

-Muhabir Şaban Kardeş anons

-Fabrika genel detay

-OSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan le röp

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)-