DHA YURT - Evinde ölü bulundu

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin belirlenen 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça\'nın cesedi evinde bulundu.

Olay, bugün gece saatlerinde Refet Bele Mahallesi 9184 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Mehmet Bülent Kurtça\'nın yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis daire kapısının kilidinin kırık olduğunu belirledi. Eve giren polis yaptığı incelemede yalnız yaşayan Kurtça\'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri de yaptığı ilk incelemeler sonucunda bekar ve 1 çocuk babası Kurtça\'nın yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Cesedin evden çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)