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DHA YURT - Evinde çıkan yangında öldü

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Halil Uzun (82), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

06 Ocak 2018 22:25

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde Halil Uzun (82), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Siteler Mahallesi Girne Caddesi Akbaba Sokak 7 numarada yalnız yaşayan Halil Uzun\'un evinde, bugün saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Evden yüklenen dumanları fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, evde yaptığı incelemede, Uzun\'un cesediyle karşılaştı.
Halil Uzun\'un cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yangından görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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