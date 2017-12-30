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DHA YURT - Eve giren hırsızlar, yaşlı adamı öldürdü

OSMANİYE’de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran, evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü

30 Aralık 2017 05:55

OSMANİYE’de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran, evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi\'nde meydana geldi. İki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran\'ın dairesinde sesler duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren ekipler, Oran\'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran\'ın öldüğü belirlendi. Mustafa Oran\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.
Yakalanan şüpheliler İ.E. ve Ö.O.\'nun polise verdiği ilk ifadede N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran\'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, Oran\'ın kendilerini fark etmesi üzerine şahsı bıçakladıklarını söyledikleri öne sürüldü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Evin damında çalışma yapan polisler
- Olay yerindeki polis araçları
- Sokak tabelası
- Polis aracının olay yerinden ayrılması
- Evin önünde bekleyen kalabalık
- Olay yeri inceleme polisinin delil torbaları ile evden çıkması
- Cenazenin tabut ile evden çıkartılması
- Tabutun cenaze aracına konulması
- Mustafa Oran’ın sağlık fotosu
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02’ 26’’- BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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