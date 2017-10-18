DHA YURT - ETİ'nin kurucusu Firuz Kanatlı vefat etti

ETİ Bisküvileri\'nin kurucusu ve Onursal Başkanı 85 yaşındaki Firuz Kanatlı vefat etti.

Alınan bilgilere göre bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Acıbadem Eskişehir Hastanesi\'nde tedavi gören Firuz kanatlı yaşamını yitirdi. Firuz Kanatlı\'nın vefatı iş dünyasında büyük üzüntü ile karşılandı. Firuz Kanatlı\'nın eşi Gülay Kanatlı da 2 yıl önce vefat etmişti.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir\'de doğdu. Ailesi Gümülcine\'den 1924 yılında Türkiye\'ye göç ederek önce Adapazarı\'na sonra Eskişehir\'e göç etti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir\'de okudu. Daha sonra da Galatasaray Lisesi\'nde liseyi bitirene kadar okudu. Üniversite eğitiminde İsviçre Cenevre Üniversitesi\'nde işletme eğitimi aldı. İsviçre\'den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası\'nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Fakat amcasının çocukları da orada oldukları için herkese yetmeyeceğinden yeni iş arayışına girdi. Bu arada askerliğini 1957-1958 yıllarında İstanbul, Terkos\'a yakın Yassıviran\'da yaptı. Askerde Kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi., Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir\'de üretime başlamıştır. Eti Bisküvi Fabrikası, bir yıl sonra 22 çalışanıyla üretime geçmiş. 1965 yılına gelindiğinde Eti artık Türk mühendislerin de katılımıyla otomasyona geçişi tamamlamış. 1972\'de ticari unvanı \'Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.\' olarak değişmiş. İlk ihracatını 1974\'te Kıbrıs\'a gerçekleştiren Eti, beş yıl sonra grup şirketlerinin tüm makine ve tesis ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya başlamış. 1980\'de \'Tam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.\' olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde kurulmuş. Bisküvi, çubuk kraker ve kek üretimine başlayan firma, bir yıl sonra ürünlerin pazarlaması ve satışını etkin olarak yürütebilmek için Eskişehir merkezli \'Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş.\'yi kurmuş. 1983\'te ilk kez \'sanayi tipi kek\' üretimine başlayan Eti, aynı yıl İngiltere Alimentacion Europe ve Golden Mercury International Ödülleri\'ni almaya hak kazanmış. 1988 yılında, Türk Standartları Enstitüsü, ambalajlarıyla da beğenilen Eti ürünlerini, birinciliğe layık görmüş. 1992\'de Eti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri hayata geçirilmiş. Türkiye\'nin bisküvi sektöründeki ilk ISO 9002 belgesini alan firma, Kasım 2001 - Mart 2002 arasında yapılan \'Tüketicinin En Güvendiği Marka\' anketi sonucunda 2002 Kalite Ödülü\'nü almış. Bugün Eti\'nin kraker, kek, turta, gofret, çikolata kaplamalı ürünler, çikolata, sağlık ve çocuk ürünleri kategorilerinde 150 çeşidi aşkın ürünü bulunuyor. Firuz Kanatlı, 1958 yılında Gülay hanım ile evlendi. Ahmet Firuzhan, Gülden ve Aydan adlarında 3 çocuğu vardır.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)