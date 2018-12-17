UŞAK Eşme\'de, Suriyeli oldukları ileri sürülen bir grubun ilçe halkından 2 kişiyi bıçakladığı iddiası ilçede gerginlik yaşanmasına neden oldu. Olayı duyan ve ilçe meydanında toplanan bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. İlçe polisinin yetersiz kaldığı olayda, Uşak merkezden ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal\'ın, Eşme\'ye giderek grubu ikna etmesiyle gerginlik sona erdi.

Eşme ilçesinde saat 22.00 sıralarında Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen 10 kişilik bir grup ile ilçede yaşayan Özgür E. ve Evren K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce gruptan bazıları, Özgür E. ve Evren K.\'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine yaralanan Özgür E. ve Evren K., olay yerine sevk edilen ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLÇEDE GERGİN GECE

Olayın duyulmasının ardından Eşme\'nin merkezinde toplanan 100 kişilik bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere \"Eşme\'de Suriyeli İstemiyoruz\" sloganları atarak yürümek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, Suriyelerin oturduğu evlere sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri arttırıldı. Polis öfkeli grubu evlerin olduğu bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

VALİ KOCABIYIK, İLÇEYE GELDİ

Gerginliğin sürdüğü ilçede polis yetersiz kalınca, il merkezinden Çevik Kuvvet, takviye polis ekipleri ve jandarma birlikleri destek olarak gönderildi. İlçe meydanında toplanan yaklaşık kalabalık, daha öncede benzer olayların yaşandığını belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. Olayın haber verilmesine üzerine ilçeye gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, öfkeli Kalabalığı ikna ederek dağılmalarını istedi. Bunun üzerine grup sessizce dağılırken, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçede Yaşayan Vatandaşların meydanda toplanması

-İlçede yaşayan vatandaşlara polisin engeli

-Suriyeli vatandaşların evlerine yürümek isteyen ilçe sakinlerini polisin uzaklaştırmaya çalışması

-İlçede yaşayan vatandaşların Suriyelilerin evine doğru yürümesi ve polisin engel olması

-İlçede yaşayan vatandaşların kent merkezinde slogan atarak yürüyüş yapması

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)