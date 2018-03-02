T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Eskişehir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in şehadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi

02 Mart 2018 03:55

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin\'in şehadet haberi Eskişehir\'de oturan ailesine verildi.

Uzman çavuş Recep Çetin\'in acı haberini Eskişehir\'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak\'ta oturan baba Eyüp Çetin, anne  Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin\'e eve gelen askeri yetkiler verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanığı\'nda görev yapan ve Afrin kırsalında şehit olan Recep Çetin\'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Fotoğraflar

Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SURİYE AfrinDalı HarekatıJandarma UzmanRecepEskişehirUzmanEskişehir Emek Mahallesi Yasemin SokakEyüpYeterTürk BayrağıBornova Jandarma Komando Tugay KomutanığıAfrinGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Fotoğraflar Haber Eyüp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24