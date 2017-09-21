YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Eskişehir\'deöğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına çeşitli ilerden gelen 4 helikopterherle de havadan müdahalede bulunuldu.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangının 10-15 hektarlık Meşe ormanında etkili olduğunu, çam ormanına sıçramaması için çalışma yapıldığını söyledi. şuan için korkulacak bir durumun da olmadığını da ifade eden Temel şöyle konuştu: \"Korkulacak bir durum yok şu aşamada. Sahada yoğun bir müdahalemiz var. Orman Bakanlığımızın göndermiş olduğu 4 adet helikopter İstanbul\'dan, Balıkesir, Akhisar ve Bursa\'dan 4 helikopter intikal etti. Su atımına hava kararına kadar devam ettiler. Bunun haricinde 9 arazözümüz bir fiil sahaya müdahale ediyoruz. Sahada 200\'e yakın teknik elaman ve işçimizle müdahale ediyoruz. Korkulacak bir durum şu aşamada yok. Biraz rüzgar var. Ondan dolayı meşe ormanından çam ormanına geçmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah gece kontrol altına alacağız. Sabaha kadar da soğutma çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Şuan 10-15 hektar civarında, ama gerçek öçlükleri yangın kontrol altına alındıktan sonra belirlenecek. Meşe ormanı. Çam ormanına şu anda sirayet etmedi.\"

Görüntü dökümü:

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-Yangının uzaktan çekilen görüntüsü,

-Helikopterlerin müdahalesi,

-Alevlere orman işçilerinin müdahalede bulunması,

-Gözetleme kulesi görevlisini yangın yerine bakması,

-Orman Bölge Müdürü Recep Temel\'in konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

