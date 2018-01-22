T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Eşiyle tartışan baba çocuklarını altı saat boyunca rehin aldı

BURSA'da kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan 38 yaşındaki Hamza Ö

22 Ocak 2018 06:43

BURSA\'da kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan 38 yaşındaki Hamza Ö., sinir krizi geçirdi. Hamza Ö., 6 ve 9 yaşlarındaki A.Ö. ile S.Ö. isimli çocuklarını pompalı av tüfeğiyle rehin aldı. Hamza Ö., altı saat süren eylemini İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın \"Senin zarar görmeni istemiyoruz. Çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız\" demesi üzerine sonlandırdı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak\'ta meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Emek Polis Merkezi\'ne gelen Gülüşan Ö. eşi Hamza Ö. ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığını belirterek eşinin 6 yaşındaki A.Ö. ve 9 yaşındaki S.Ö. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfekle rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Aralarında keskin nişancıların bulunduğu Özel harekat polisleri evin içini gören çevredeki binalara çıkarak önlem aldı. Bu sırada olay yerine sağlık ile itfaiye ekibi de geldi. Müzakere ekibi ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından altı saat boyunca ikna edilmek istenen Hamza Ö. \"Çocuklarımı öldürüp kendim de intihar edeceğim\" demesi üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak \"Bir yıldır işsizmişsin sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Senin zarar görmeni istemiyoruz, çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız. Önce silahını ve çocuklarını teslim et sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim\" demesi üzerine Hamza Ö. altı saat süren eylemini sonlandırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza Ö. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------
-Özel Harekat polislerinin görüntüsü
-Polis ekiplerinin önlem almaları
-İtfaiye ve Ambulans görüntüsü
-Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın görüntüsü
-Hamza Ö.\'nün emniyete getirilirken görüntüsü
-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSAHamzaEmniyet Müdürü Osman AkOlay Merkez OsmangaziAdnan Menderes MahallesiSokakSaatEmek Polis MerkeziGülüşanAralarındaBuMüzakereSeninPolisAsayişMüdürlüğüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Özel HarekatAmbulans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24