DHA YURT - Erdoğan: Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir/EK

\"Ey Trump, Netanyahu biz sizin düştüğünüz acze düşmeyeceğiz \"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır. 1980 yılında 478 sayılı BM Güvenlik Konseyi\'nin aldığı ve altında Amerika\'nın imzası olan belgeye göre İsrail\'in Kudüs\'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Ey Trump, Netanyahu biz sizin düştüğünüz bu acze duruma düşmeyeceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas\'ta toplu açılış töreninde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır. 1980 yılında 478 sayılı BM Güvenlik Konseyi\'nin aldığı ve altında Amerika\'nın imzası olan belgeye göre İsrail\'in Kudüs\'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Ey Trump, 1980\'deki bu kararı tek başına nasıl yok sayarsın senin böyle bir yetkin var mı? Sen kendi tek başına bire emlak mı alıp satıyorsun? Büyük bir devlete yakışan barışı sağlamaktır. Buna yetkin yok. İsrail bir işgalci devlettir. Terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün bu yanlışa biz düşemeyiz. Biz beklerdik ki böyle bir düşüncen varsa önce bunu bizimle paylaş. Şu anda Tayyip Erdoğan Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın dönem başkanıdır. Bizimle bunu paylaşman gerekirdi. Hiç paylaşmadan böyle bir adım atamazsın. Trump\'ın \'ben yaptım oldu\' demesi ile olmuyor. İstediğin kadar sen büyükelçiliğini oraya taşı, istediğin kadar İsrail orayı başkent ilan etsin. Sadece İsrail yaptıklarıyla kalır. Amerika\'da bu adaletsiz kararı ile baş başa kalır. Hukuk tanımaz bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Ey Trump, Netanyahu biz sizin düştüğünüz bu acze duruma düşmeyeceğiz. Dün 14 yaşında bir çocuğu gözlerini kapayarak 20\'ye yakın İsrailli alçak terörist ne hale getirmişler. Bu ne vicdansızlık, kahpeliktir\" diye konuştu.

SİVAS\'TA YENİ YAPILAN SPOR SALONUNA TAHA AKGÜL\'ÜN ADI VERİLDİ

Erdoğan, Sivas\'ta yeni yapılan spor salonun adının Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül\'ün adının verildiğini açıkladı.



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Haber: SİVAS,(DHA)