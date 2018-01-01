T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR’in Erdek İlçesi açıklarında gece yarısına doğru Richter ölçeğine göre 4

01 Ocak 2018 02:51

BALIKESİR’in Erdek İlçesi açıklarında gece yarısına doğru Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Bursa\'nın birçok ilçesinden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) verilerine göre, saat 23.12’de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------
-Deprem sonrası Bandırma’dan ilk görüntüler

Haber-Kamera: BALIKESİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BALIKESİRin ErdekRichterDeprem BalıkesirBursaAfetAcil Durum Yönetimi BaşkanlığıMarmara Denizi ErdekYerinBalıkesirYılınBoğaziçiKandilli RasathanesiDeprem Araştırma EnstitüsüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Deprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24