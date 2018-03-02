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DHA YURT - Erciş şehidi gözyaşlarıyla toprağa verildi

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

02 Mart 2018 17:59

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in (26), memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Cenazenin cami avlusana getirilmesi sırasında,şehidin annesi Leyla , babası Zeynel  Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin\'in tabuta sarılarak gözyaşı dökmeleri yürekleri yaktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin Harekatı kapsamında, şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için memleketi Erciş İlçesi\'nin Çınarlı Mahallesi\'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi önünde tören düzenlendi. Törene, Ulaştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, polis ve askeri yetkililer ile yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
ANNESİ, BABASI VE NİŞANLISI TABUTA SARILARAK FERYAT ETTİ
Cuma namazı öncesi, Van\'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen Şehit Jandarma Onbaşı Çevik\'in cenazesi, cami avlusna getirildi. Bu sırada gelen babası Zeynel Abidin, annesi Leyla,iki kardeşi ve nişanlısı Seda Derik, tabuta sarılarak ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Annesi ve nişanlısının feryatları ise, yürekleri yaktı. Şehit cenazesi ise, cuma namazına müteakip, kılınan caneza namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra aynı mahallede bulunan Çınarlı mezarlığında  gözyaşları arasında toprağa verildi. 
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU
Afrin\'de şehit düşen 1\'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in 4 ay önce  nişanlandığı ve  evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, 2 gün önce İzmir\'den Afrin\'e gittiği sırada babası Zeynel Abidin ile telefon görüşmesi yaptı. Baba Çevik\'in \"Oğlum gerekirke istifa et gitme\" sözüne  tepki gösterip üzülen Şehit Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, gerekirse kendisini de Afrin\'a giderek şehit olacağını babasına söylemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze namazının kılınacağı camiden görüntüler
-Cenaze namazına katılanlardan görüntüler
-Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'i cenazesinin cami önüne getirilişi
-Şehit yakınlarının tabut üzerinde ağlaması
-Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'i nişanlısı Seda Derin\'in tabuta sarılıp ağlaması
-Ulaştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'dan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar
-Şehit cenazesinin omuzlarda taşınması
-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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