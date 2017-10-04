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DHA YURT - Emrah Serbes'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (2)

ÖZÇELİK'İN CESEDİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GÖNDERİLDİ Yazar ve senarist Emrah Serbes'in yönetimindeki 34 NT 5005 plakalı otomobilin, geçen 22 Eylül'de İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59)

04 Ekim 2017 05:19

ÖZÇELİK\'İN CESEDİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU MORGU\'NA GÖNDERİLDİ

Yazar ve senarist Emrah Serbes\'in yönetimindeki 34 NT 5005 plakalı otomobilin, geçen 22 Eylül\'de İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpası otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra (16), eşi Nilgün Özçelik (51) de hayatını kaybetti. Özçelik\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adli tıpta Nilgün Özçelik\'in cesedinin indirilmesinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN-Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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