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DHA YURT - Emrah Serbes'in aracındaki bira kutusunda DNA'sı çıktı (1)

İZMİR- Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül tarihinde  15 yaşındaki Zeynep , baba Ayhan Özcelik ve anne Nilgün Özçelik'in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın raporu ortaya çıktı

11 Ekim 2017 17:58

İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda 22 Eylül tarihinde  15 yaşındaki Zeynep , baba Ayhan Özcelik ve anne Nilgün Özçelik\'in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı\'nın raporu ortaya çıktı. Raporda; Emrah Serbes\'ten alınan DNA örneğinin araçında bulunan bira kutusu, su şişesi ve hava yastığından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Emrah Serbes\'in görüntüleri 
-Emrah Serbes\'in aracının görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) -  

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