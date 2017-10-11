DHA YURT - Emrah Serbes'in aracındaki bira kutusunda DNA'sı çıktı (1)

İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda 22 Eylül tarihinde 15 yaşındaki Zeynep , baba Ayhan Özcelik ve anne Nilgün Özçelik\'in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı\'nın raporu ortaya çıktı. Raporda; Emrah Serbes\'ten alınan DNA örneğinin araçında bulunan bira kutusu, su şişesi ve hava yastığından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-ARŞİV

-Emrah Serbes\'in görüntüleri

-Emrah Serbes\'in aracının görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) -