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DHA YURT - Emrah Serbes kaza tutanaklarına göre de kusurlu

İZMİR- Aydın Otoyolu'nda, 22 Eylül'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan Behzat Ç

03 Ekim 2017 01:23

İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda, 22 Eylül\'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in ölümüne neden olan Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes\'in ifadesinde kaza sırasında frene bastığı yönündeki iddiası kaza tutanaklarına göre de asılsız çıktı. Kaza tutağında fren izine rastlanılmadığı belirtilirken, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Serbes, kusurlu bulundu.

İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özçelik\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada otomobili kullandığını öne süren Emrah Serbes\'in arkadaşı Kenan Doğru mahkemece tutuklandı. Kazadan 6 gün sonra ise \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini açıkladı. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

İFADESİNİ KAZA TUTANAĞI DA ÇÜRÜTTÜ
Kazanın ardından Emrah Serbes\'in verdiği ifadeyi kaza tutanakları da geçersiz kıldı. Kaza tutanağına göre Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü daha sonradan Emrah Serbes olduğu ortaya çıkan 34 NT 5005 plakalı otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar atarak 16 metre savruluyor. Serbes\'in kullandığı araç ise 207 metre sonra bariyerlere çarparak durabiliyor. Kaza sonrası sürücü olduğunu sosyal medya üzerinden itiraf eden Serbes, yağış nedeniyle kaygan olan zeminde durabilmek için frene bastığını ancak duramadıklarını öne sürmüştü. Ancak kaza tutanağında Serbes\'in kullandığı araçta çarpma noktasından önce herhangi bir fren izine rastlanılmadığı belirtildi. Kazaya etken olabilecek yol sorununun olmadığının da belirtildiği kazada Emrah Serbes\'in kullandığı araç için \"Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi otomobili kullanan Kenan Doğru, 2918 sayalı K.Y.T kanununda yer alan sürücülere ait ihlallerden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaza yerinde yapılan ölçüm inceleme ve sürücü beyanından anlaşılmıştır\" denildi.

\"LAMBALARI SİLİKTİ\" İFADESİ DE YALAN ÇIKMIŞTI
Soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili ifadesinde  \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)
 

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