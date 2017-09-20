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DHA YURT - Emniyet Müdürlüğünde yangın çıktı

Iğdır'ın Konaklı Mahallesi Doğubayazıt Caddesindeki 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü'nün zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

20 Eylül 2017 22:07

Iğdır\'ın Konaklı Mahallesi Doğubayazıt Caddesindeki 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü\'nün zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangında binada bulunan personel ve vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ve TOMA yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Binanın yangın çıkan zemin katında il emniyet müdürlüğüne ait resmi araçlar bulunuyordu. Yangın araçlara sıçramadan kısa sürede kontorl altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaklaşık 45 gün önce de Iğdır Valiliğinde yangın çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Emniyet Binası 
-Polislerin yangına müdahalesi
-İtfaiyecilerin müdahalesi

SÜRE: 01.07 BOYUT: 67 MB
Haber-Kamera Suat DENİZ / IĞDIR / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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