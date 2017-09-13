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DHA YURT - Elektrik hattındaki patlamalar mahallede paniğe neden oldu

ADANA'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, paniğe neden oldu

13 Eylül 2017 08:46

ADANA\'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, paniğe neden oldu.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yakınında meydana geldi. Rögarda arka arkaya meydana gelen patlamalara uyanan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Beton rögar kapağının yerinden çıkmış halde olduğu ve patlamaların da devam ettiğini gören polis ekibi, doğalgaz sızıntısı olabileceği şüphesiyle, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketinin yetkililerine haber verdi. Özel cihazla rögar çevresinde kontrol yapan doğalgaz teknik ekibi, sızıntı tespit edemedi. Patlamanın elektrik hattında meydana geldiği belirlenince bu kez TEDAŞ ekiplerine haber verildi. Bölgenin elektriğini kesen TEDAŞ ekibi, dubalarla rögar çevresini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Patlama seslerine uyanan vatandaşlarda, ekiplerin çalışmasını merak ve korku ile izledi. Çalışmalar gündüz saatlerinde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Rögarda inceleme yapan itfaiye ekibi
- Rögardan görüntü
- Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilisinin sızıntı kontrolü yapması
- İtfaiye ekibi rögarın kapağını kapatmaya çalışırken patlama olması
- Patlama nedeniyle itfaiye erlerinin kaçışması
- Rögarda peş peşe meydana gelen patlalar
- Balkonlarından patlama ve çalışmaları izleyen vatandaşlar
- TEDAŞ çalışanın rögar çevresine duba koyması
- Genel ve detay görüntüler
(Süre: 02\'13\" - Boyut: 136 MB)

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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