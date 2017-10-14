DHA YURT - Elektrik akımına kapılarak öldü

AYDIN\'IN Nazilli ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda, patlayan su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki Arif Şahin yaşamını yitirdi.

Olay, Adnan Menderes Üniversitesi\'nin İsabeyli Mahallesi\'nde bulunan İsabeyli Kampüsü yolu üzerindeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Arif Şahin, yurdun bodrum katındaki su borusunda oluşan patlağa kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrencilerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajının ardından Şahin\'i Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra yurdun elektrikleri kesilirken, öğrenciler şok yaşadı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin incelemelerinden görtüntü

- Yurtta kalan kız öğrencilerden görüntü

- Kız öğrenci yurdundan görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)