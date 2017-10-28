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DHA YURT - Elazığ'da öğle yemeğinde 40'dan fazla işçi zehirlendi 

ELAZIĞ'da yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan 40'tan fazla işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırdı

28 Ekim 2017 22:39

ELAZIĞ\'da yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan 40\'tan fazla işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırdı.
Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendi. Yemek sonrası 40\'tan fazla işçi mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.  Gıda zehirlenmesi şüphesi ile Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Zehirlenen işçilerin hastanelere getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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