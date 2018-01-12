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DHA YURT - Ehliyetsiz sürücü kazada yaralandı

ADANA'da ehliyetsiz halde otomobil kullanan 17 yaşındaki S

12 Ocak 2018 07:14

ADANA\'da ehliyetsiz halde otomobil kullanan 17 yaşındaki S.K., aracın kontrolden çıkıp takla atması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre, S.K.\'nın kullandığı 33 BJN 92 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran S.K., kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kazayı yapan S.K\'nın kaza anını polislere anlatması
- Kaza yapan araç
- S.K\'nın ambulansa alınması
- genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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