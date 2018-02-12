T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

EDİRNE'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı

12 Şubat 2018 20:15

EDİRNE\'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3\'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak\'ın kullandığı 22 S 0210 plakası servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan 22 HS 367 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu,  Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer  Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Kazaya karışan araçlar
-Kaza yerinden detaylar
-Görgü tanığı ile röp.
-Hastane acil servisi
-Detaylar

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNEKazaEfkan Yıldırım CaddesiErhan DişbudakHüdaverdiHSKazadaErtan Dişbudak Osman Sepetçi Defne PaçalıoğluTopuzayan Dilek Ateşkaynar YıldırayMelis Ateşkaynar DinçerNilgün Göçmen Fatma Kesici Sibel Sanag Trakya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24