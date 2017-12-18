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DHA YURT - Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

Edirne'de hafta sonu  etkili olan sağanak yağmur  bazı ekili araziler sular  altında bıraktı

18 Aralık 2017 21:59

Edirne\'de hafta sonu  etkili olan sağanak yağmur  bazı ekili araziler sular  altında bıraktı. Kentte cadde ve sokakları göle çeviren yağmur yağışı, Tunca Nehri\'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı\'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri\'nin  olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağını belirtti.

Edirne\'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saate metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı. Edirne\'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı  Sarayiçi Er Meydanı\'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi\'ni bağlayan Tunca Köprüsü\'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden  yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.
KAR  GELİYOR
Edirne Meteoroloji yetkililer yağışların bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer,  Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saate kadar  devam edeceğini,  kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sarayiçi Er Meydanı
-Nehir yatağından taştığı alan
-Tunca nehri detay
-Fatih Köprüsü detay
-Kanuni Köprüsü 
- Sular altında kalan  araziler
-Tunca Köprüsü
-Meriç Köprüsü
-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
 

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