DHA YURT - Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (3)

ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ

Edirne\'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği\'nin ilk-orta ve lise seviyeli okullarda eğitime bir gün ara vermesinin ardından, Trakya Üniversitesi de zorunlu tatil açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Trakya Üniversitesi Senatosu\'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur\" dedi.

Haber: Edirne (DHA)