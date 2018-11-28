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DHA YURT - EDİRNE OĞULPAŞA KÖYÜ'NDE SELDE KAYBOLAN 78 YAŞINDAKİ VEYSEL EVREN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6) Edirne'nin Oğulpaşa köyünde selde kaybolan Veysel  Evren(78), evinin bahçesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekiplerince ölü olarak bulundu

28 Kasım 2018 19:43

Edirne\'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6)

Edirne\'nin Oğulpaşa köyünde selde kaybolan Veysel  Evren(78), evinin bahçesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekiplerince ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Evren\'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

AFAD, EVDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ KURTARDI

Edirne\'de etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle mahsur kalan 2\'si çocuk 4 kişiyi Tekirdağ\'dan takviye gelen AFAD ekipleri kurtardı.

Edirne\'nin İskenderköy yolu üzerinde evlerinin yanlarından iki derenin taşması sonucu mahsur kalan Balcı, ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye Tekirdağ\'dan gelen AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan Fırat Mert Balcı(3), 3 aylık Asine Balcı, anneleri Gamze Balcı(23) ve yaşlı bir kadını kurtardı. Rahatsız oldukları belirlenen çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenazenin ambulansa konulması
Veysel Evren\'in bulunduğu yer
Evren\'in evinden detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

 

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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