DHA YURT - Edirne, baharı karla karşıladı/EK

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA

Edirne\'de debisi artan Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümü taştı. Güreşleri yapıldığı Er Meydanı çevresi tamamen sular altında kalırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri Sarayiçi\'ne giden Fatih ve Kanuni Köprüleri\'ni trafiğe kapattı. DSİ Değirmenyeni istasyonu ölçümlerine göre Tunca Nehri\'nin debisi 2 saatte 2 metreküp/saniye artış göstererek 198 seviyesine çıktı. Meriç nehrinde ise debi 6 metreküp/saniye gerilerek 760 seviyesine düştü.

Görüntü Dökümü:

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-Sarayiçi mevki

-Tunca nehri

-Trafiğe kapatılan Fatih köprüsü

-Nehrin taşan bölümleri

-Kanuni köprüsü

-Sular altındaki Sarayiçi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)