T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Edirne, baharı karla karşıladı/EK

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA Edirne'de debisi artan Tunca Nehri'nin Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümü taştı

22 Mart 2018 16:50

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA

Edirne\'de debisi artan Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümü taştı. Güreşleri yapıldığı Er Meydanı çevresi tamamen sular altında kalırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri Sarayiçi\'ne giden Fatih ve Kanuni Köprüleri\'ni trafiğe kapattı. DSİ Değirmenyeni istasyonu ölçümlerine göre Tunca Nehri\'nin debisi 2 saatte 2 metreküp/saniye artış göstererek 198 seviyesine çıktı. Meriç nehrinde ise debi 6 metreküp/saniye gerilerek 760 seviyesine düştü.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Sarayiçi mevki
-Tunca nehri
-Trafiğe kapatılan Fatih köprüsü
-Nehrin taşan bölümleri
-Kanuni köprüsü
-Sular altındaki Sarayiçi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA EdirneTunca Nehri Kırkpınar GüreşleriSarayiçiGüreşleriEr MeydanıEdirne Emniyet MüdürlüğüFatihKanuni KöprüleriDSİ DeğirmenyeniTunca NehriMeriçGörüntü Dökümü SarayiçiSarayiçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24